Die Zyklen ändern sich ständig, die Schwankungen betreffen nicht nur die Aktienkurse, sondern auch die Gewinne. Dürfte das nicht schwierig sein?

Es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen stark den Zyklen ausgesetzt sind und die Gewinne der Firmen kurzfristig steigen oder fallen können. Das wollen wir bei unserer Auswahl vermeiden und nur Firmen in unsere Portfolios aufnehmen, wo dieses Risikoprofil nicht vorhanden ist. Das sind Firmen, welche zum Beispiel ein erhöhtes Ausfallrisiko wegen hoher Schulden haben. Denn eines wissen wir sicher: Ein Portfolio mit erfolgreichen, soliden kleineren Firmen ist in der Lage, mittel- bis langfristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Aufgrund der erwähnten Überbewertung des S&P bin ich durchaus der Meinung, dass unser JPMorgan Funds SICAV US Smaller Companies Fund eine bessere Performance erzielen sollte als bei einem Investment in den S&P Index.