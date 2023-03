André Helfenstein, der sympathische Chef der Credit Suisse (Schweiz) AG, hat in den letzten Tagen aktiv den Weg in die lokalen Medien gesucht, um für Vertrauen in die Bank zu werben und an die Zentralbank des Landes zu appellieren. Sein Posten war in der Vergangenheit auch oft das Sprungbrett für einen künftigen CEO der Gruppe.