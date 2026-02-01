Stellenabbau wird sich über Jahre erstrecken

Insgesamt soll die Belegschaft im Rahmen der Integration von ursprünglich rund 115'000 auf etwa 80'000 Mitarbeitende reduziert werden. Ziel sind Kosteneinsparungen von rund 12 Milliarden Franken. Die UBS verweist auf umfassende Sozialpläne mit langen Kündigungsfristen, Unterstützungsangeboten bei der Stellensuche, Weiterbildungsbudgets sowie Regelungen für Frühpensionierungen. «Der Stellenabbau wird sich über mehrere Jahre erstrecken und hauptsächlich durch natürliche Fluktuation, Frühpensionierungen, interne Mobilität und die Internalisierung externer Rollen erreicht werden», heisst es in der Stellungnahme der Grossbank weiter.