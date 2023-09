Martin und Rosmarie Ebner halten neuerdings 5,6 Prozent am Automobilzulieferer Autoneum. Das geht aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervor. Als Käufer von Aktien müssen sich der 79-jährige und seine Gattin deshalb zu erkennen geben, weil sie im Zuge dessen die meldepflichtige 5-Prozent-Schwelle überschritten haben.