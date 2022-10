Es ist absolut nachvollziehbar, dass die CS ihren in weiten Teilen der Welt immer noch guten Ruf in der Vermögensverwaltung betont. Aber auch auf dem jetzt eingeschlagenen Weg steht kein Express-Shuttle zum Erfolg zur Verfügung. Ein paar Hausnummern vom CS-Sitz Paradeplatz entfernt an der Zürcher Bahnhofstrasse hat man etwas Vergleichbares schon versucht. Mehr Vermögensverwaltung und weniger Investmentbank ist in der Schweizer Bankenlandschaft nichts neues.