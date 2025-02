Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffet begann bereits vor etwa drei Jahren mit dem Aufbau seiner aktuellen Position in Occidental Petroleum und besitzt derzeit mehr als 28 Prozent an dem Unternehmen. Obwohl Buffett erklärt hat, dass Berkshire nicht die Absicht hat, das Unternehmen vollständig zu kaufen, bezeichnete er Occidental Petroleum in seinem Aktionärsbrief vom letzten Jahr als eine seiner «Rip Van Winkle»-Investitionen. Das bedeutet, dass Berkshire diesen Titel auf unbestimmte Zeit besitzen will. Berkshire schätzt die riesigen Öl- und Gasvorkommen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und seine führende Rolle bei Initiativen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.