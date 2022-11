Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel für Richemont nach den am Freitag veröffentlichten H1-Zahlen von 119 Franken - nahe am aktuellen Kurs - auf 135 und belässt die Einstufung auf "Outperform". Die Nachfragetrends seien über alle Bereiche hinweg stark, schreibt Analyst Piral Dadhania. Die Gruppe profitiere von einem erwachten Verbraucherinteresse bei Uhren, der Ikonisierung der wichtigsten Marken und einem aufstrebenden US-Markt. Zudem begünstige die Inflation den Absatz in der Schmucksparte. Das Umsatzwachtum und Margenprofil zähle innerhalb der Branche zu den stärksten und Richemont gehöre entsprechend weiterhin zu seinen Favoriten, so der Experte weiter.