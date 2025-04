Müsste die Landwirtschaft also Hand bieten für einen Deal? Beim Bauernverband duckt man sich bei konkreten Fragen hierzu weg. «Zu Freihandelsabkommen hat die Landwirtschaft eine generelle Haltung: Sensible Produkte sind auszunehmen und Konzessionen sind innerhalb der WTO-Kontingente zu machen», so Rufer.