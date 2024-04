Newlat ist laut eigenen Marktführer im Agrar und Ernährungssektor und eine der wichtigsten Produktionsfirmen Italiens. Das Unternehmen beschäftigt laut seiner Webseite über 1500 Mitarbeitende und verfügt über «historische Marken» in den Bereichen Molkereiprodukte, Teigwaren und Backwaren. Seit neuerer Zeit ist es auch in den Bereichen Nutrazeutika und Kindernahrung tätig. In Letzterem ist bekanntlich auch Hochdorf als Hersteller von Babymilchpulver stark verankert. Der Umsatz betrug zuletzt 516,9 Millionen Euro.