Im September hat Holcim zwei Milliarden-Verkäufe in trockene Tücher gebracht: So wurde das Geschäft in Brasilien und Indien rund 7,4 Milliarden Dollar veräussert. Die mittlerweile an die indische Adani Group verkauften Ambuja Cement und ACC hatten 2021 rund 13 Prozent zum Umsatz von Holcim beigetragen. Damit kann sich Holcim glücklich schätzen, die Milliardensumme kassiert zu haben. Denn in der letzten Zeit hat der US-Investor Hindenburg Zweifel an der Finanzlage des Konglomerates von Adani geäussert. In der Folge hatten börsennotierten Firmen aus dem Reich des Inders in Summe umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro an Wert verloren, und damit mehr als die Hälfte des ursprünglichen Börsenwertes. Adani streitet die Vorwürfe von Hindenburg allerdings ab und droht mit rechtlichen Schritten.