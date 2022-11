The Capital Group steigt mit gut 3 Prozent bei Idorsia ein. Das geht am frühen Dienstagmorgen aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervor. Der Fondsriese ist neben Lazard Asset Management erst der zweite US-Vermögensverwalter im Grossaktionariat des Pharmaunternehmens aus dem Baselbiet.