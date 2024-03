Er folgt auf Guy Braunstein, der Ende März 2024 in Pension geht, wie Idorsia am Freitag mitteilte. Braunstein hatte die Position des CMO seit 2022 inne und war seit der Gründung von Idorsia auch als Head of Global Clinical Development und Mitglied des Idorsia Executive Committee tätig. Braunstein wird Idorsia weiterhin beratend zur Seite stehen, insbesondere bei der Analyse und Interpretation von Daten aus Programmen, die er während seiner Zeit bei Idorsia initiiert und geleitet hat.