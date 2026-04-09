«Massive Existenzängste» bei Betroffenen

In rund 270 Fällen fielen die Ergänzungsleistungen ab April weg und in 340 würden sie reduziert, berichtet die Zeitung weiter. Zudem seien 220 weitere Verfügungen noch gar nicht verschickt worden. Mehr als 20 Betroffene hätten sich wegen tieferer Ergänzungsleistungen bereits bei Pro Senectute Aargau gemeldet, berichtete ihr Geschäftsleiter Pirmin Kaufmann der Zeitung. Oft gehe es um EL-Beziehende mit gar keinem oder einem Vermögen von unter 10'000 Franken, das nicht in der Liegenschaft gebunden sei.