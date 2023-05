Er trete nach elf Jahren auf eigenen Wunsch zurück, teilte Intershop am Freitag mit. Neben CFO Kaul verlässt auch Andreas Wirz, Leiter Portfolio-Management, im ersten Semester 2024 die Gruppe. Beide wollen nach langjähriger Tätigkeit bei Intershop eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Zudem tritt Christian Baldinger, Leiter Bau und Entwicklung, nach fast 20 Jahren per Ende März 2024 vorzeitig in den Ruhestand.