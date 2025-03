Betrachtet man die Ergebnisse 2024, scheint sich das zu normalisieren und die Unternehmen finden auf einen Wachstumspfad zurück.

Im Grossen und Ganzen schon. Aber es gibt gewisse Enttäuschungen wie im Dentalbereich, wo das Wachstum nicht so hoch ist wie erhofft. Beispielsweise bei Straumann erhoffte man sich in letzter Zeit noch höhere Wachstumsraten. Auch bei Medmix waren die Erwartungen an das langfristige organische Wachstum des Dentalbereichs, der margenmässig der wichtigste ist, zur Zeit des Spin-Offs von Sulzer höher. Es gab Enttäuschungen, und das hat die Ansprüche der Investierenden an die langfristigen Wachstumsraten gedämpft.