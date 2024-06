Der RN will die Mehrwertsteuer auf Energie von 20 Prozent auf 5,5 Prozent senken. Laut der Ratingagentur S&P könnte dies Frankreichs Bonität weiter belasten. Die Neuwahl erhöhe die Risiken für die Haushaltskonsolidierung. Die Bonitätsprüfer hatten das Land bereits herabgestuft. In der Euro-Zone könnten sich die Konflikte in der Schuldenpolitik verschärfen, warnte kürzlich Ifo-Chef Clemens Fuest. Die sehr hohe Verschuldung in Frankreich und auch in Italien berge Konfliktpotenzial. Gegen beide EU-Kernstaaten und weitere Länder strebt die EU-Kommission ein Defizitverfahren wegen übergrosser Haushaltslöcher an.