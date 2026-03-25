Mit dem Schritt will On die strategische Ausrichtung stärker mit dem operativen Geschäft verzahnen und die nächste Wachstumsphase vorantreiben, wie das Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einem Rekordjahr 2025 mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Franken sieht sich On in einer starken Ausgangslage für die weitere Expansion.