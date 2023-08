Operativ ist es bei der auf bezahlbare Wohnungen in deutschen B-Städten fokussierten Immobiliengesellschaft auch gut gelaufen. Die Mieteinnahmen stiegen in der Zeit von Januar bis Juni um 3,6 Prozent 59,8 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Leerstandsquote erhöhte sich allerdings im Vergleich zu Ende 2022 um 0,3 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent.