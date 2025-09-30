Die Grenzen zwischen Glücksspiel und Investieren verschmelzen

Die 2013 gegründete Firma gilt mit ihrer einfach zu bedienenden App zum Handel mit Aktien, Optionen und Kryptowährungen als Einstiegstür für jüngere Anleger am US-Finanzmarkt. Das Geschäftsmodell ist jedoch umstritten. Der Broker nimmt keine Gebühren von Nutzern ein, sondern verdient an der Vermittlung ihrer Transaktionen und am Verkauf von Handelsdaten an professionelle Anleger wie Hedgefonds. Damit könnten diese ein sogenanntes «Frontrunning» der Privatkunden betreiben: Sie kaufen kurz bevor der Kaufauftrag des Privatkunden ausgeführt wird. In den meisten Ländern ist dies illegal.