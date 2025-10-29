Hat Sandoz wegen der US-Zölle einen Nachteil?

Bislang waren Generika von den US-Zöllen ausgenommen. Allerdings hiess es zuletzt aus dem Weissen Haus, dass jene Anbieter, die in den USA eine starke Produktion haben, ganz nach vorne rückten. Sollten solche Unternehmen bevorzugt werden, könnte dies für Sandoz ein Nachteil sein, da das Unternehmen zuletzt immer wieder betonte, seinen Fussabdruck in den USA nicht vergrössern zu wollen.



Bereits im kommenden Jahr laufen in Kanada erste Patente für Semaglutide ab, einem der ersten der neuartigen GLP-1-Medikamente, die bei Diabetes und auch zur Gewichtsreduzierung eingesetzt werden. Wie die Experten von Barclays schreiben, habe Sandoz laut eigenen Kommentaren keine Erfahrung mit dieser Wirkstoffklasse. Zudem habe sich das Management nie sonderlich klar zu den erwarteten Umsätzen in Kanada im Jahr 2026 geäussert. Nichtsdestotrotz schreibt Sandoz dem Mittel erhebliches Potenzial zu und will daran teilhaben.