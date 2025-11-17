Zudem nutzte die Deutsche Bank die Gelegenheit, die jüngste Aktualisierung der US-Biosimilar-Richtlinien zusammenzufassen und eine Einschätzung dazu abzugeben. Bezüglich dem Entwurf der Leitlinien durch das US-Gesundheitsministerium bleibt der Analyst der Deutschen Bank optimistisch. Obwohl Sandoz sich am oberen Ende der Kursspanne befinde, werde das bei einem Unternehmen dieser Art als «komfortabel» betrachtet und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im hohen zweistelligen Bereich gelte als gerechtfertigt.