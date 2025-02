Birgitte Olsen, CFA, trat 2008 bei Bellevue Asset Management ein und ist Portfolio Managerin des Bellevue Entrepreneur Switzerland, Entrepreneur Swiss Small & Mid sowie Entrepreneur Europe Small. Davor war sie über neun Jahre bei Generali Investments in Köln als Stellv. Leiterin für das Portfolio Management Aktien Europa zuständig. Als Fund Manager (DE und Skandinavien) arbeitete sie 1997 und 1998 bei Vontobel Asset Management in Zürich. Birgitte Olsen startete ihre Karriere in der Finanzbranche 1994 als Sell-Side Analyst bei der Bank am Bellevue für die Sektoren Versicherungen und Pharma. Sie hat ein Studium in Finanz- und Rechnungswesen an der Universität St. Gallen abgeschlossen.