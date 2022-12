Das Geld der Investoren sitzt nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren und die Verbraucher drehen jeden Cent zwei Mal um. Allerdings können sich einige dieser aufstrebenden Unternehmen Experten zufolge auch weiterhin Hoffnungen auf frische Investorengelder machen. "Der Startup-Markt ist nicht tot", sagt Kai Hesselmann, Mitgründer von DealCircle, einer Datenbank für Firmenübernahmen. Er befinde sich aber in einer Phase der Neuausrichtung, in der Start-ups aus bestimmten Branchen bei den Investoren punkten könnten und nicht mehr nur Wachstum um jeden Preis zähle.