Wie aus der Einladung zur Generalversammlung vom 23. Mai hervorgeht, steht Alder voraussichtlich längstens bis zum 7. Oktober 2024 zur Verfügung. Danach soll Lindqvist - seine Wahl in den Verwaltungsrat vorausgesetzt - bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates fungieren, so die am Donnerstag publizierte Einladung.