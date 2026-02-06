Under Armour hat ⁠sich vorgenommen, weniger Rabatte zu geben und sich in Kategorien wie Training, Laufen und Mannschaftssport auf das höhere Preissegment zu konzentrieren. Doch das brauche Zeit, Under Armour müsse ​eine schwierige Balance schaffen, so dass die neue Luxus-Strategie nicht zu ‌Lasten der auf dem Markt befindlichen billigeren Kollektionen ‍gehe, sagte Third-Bridge-Analyst Patrick Ricciardi. Dabei machen Under Armour zudem die US-Einfuhrzölle etwa auf Waren aus ​Vietnam und Indonesien zu schaffen, wo die meisten Sportartikelhersteller produzieren lassen. Im laufenden Geschäftsjahr werde dies das Unternehmen rund 100 Millionen Dollar kosten, die Bruttomarge soll um 1,9 Prozentpunkte fallen.