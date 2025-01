Die deutschen Hersteller importierten zusammen etwa 640'000 Fahrzeuge aus Europa in die USA. Seiner Einschätzung nach dürfte die Nachfrage vor allem nach Elektroautos einbrechen, wenn die Zölle an die Käufer weitergegeben werden. In einem zweiten Szenario dürften vor allem die Zulieferer leiden, wenn die Hersteller die Zölle zunächst selbst übernehmen und diese Kosten anschliessend an ihre Lieferanten weitergeben. Dies sei die übliche Praxis in der Branche, sagte Kuhlwein.