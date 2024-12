Deutschlands Industrie hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren

Zuletzt habe sich der deutsche Export immer mehr von der weltwirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt - die Industrie habe spürbar an Wettbewerbsfähigkeit verloren. «Entscheidend wird sein, ob die exportorientierte deutsche Wirtschaft wieder vom Wachstum in anderen Ländern profitieren kann», sagt Wollmershäuser. Das Ifo-Institut prognostiziert 2025 und 2026 jeweils 1,2 Prozent Wachstum im Euroraum, 2,5 Prozent in den USA und gut 4 Prozent in China.