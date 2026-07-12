Berlin, 07. Jul (Reuters) - In Deutschland bremsen einer Studie zufolge zu viele und zu komplexe Auflagen den Neubau von dringend benötigten Wohnungen. Damit seien Normen mitverantwortlich für Wohnungsnot, ‌steigende Kaufpreise ⁠und explodierende Mieten, geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse hervor. Mit weniger und ⁠besseren Normen könnten in Deutschland rund ein Drittel mehr Wohnungen gebaut werden, erklärten das Wohnungsbau-Institut ARGE des Landes Schleswig-Holstein ‌und das Institut für Bauforschung (IFB) des Landes Niedersachsen. Denn dadurch ‌könnten die Gesamtkosten im Neubau um rund 1000 ​Euro pro Quadratmeter gesenkt werden. «Der Normen-Frust in der Bauwirtschaft ist enorm», betonten ARGE-Institutsleiter Dietmar Walberg und IFB-Direktorin Heike Böhmer.