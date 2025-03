In den USA haben beide Kammern des Kongresses einem vorläufigen Ausgabengesetzentwurf zugestimmt. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat dem Übergangshaushalt am Freitag (Ortszeit) mit 54 zu 46 Stimmen zu und leitete ihn zur Unterzeichnung an Trump weiter. Damit ist die Finanzierung der Regierungsbehörden vorerst gesichert. Ohne Einigung wären unter anderem Mitarbeiter in Teilen der öffentlichen Verwaltung nicht mehr bezahlt worden.