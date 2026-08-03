Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf erwartet nach einem Minus im ersten Halbjahr nun ‌2026 ⁠einen Umsatzrückgang und weniger Gewinn. Beiersdorf rechne mit ⁠einem organischen Umsatzminus im niedrigen einstelligen Prozentbereich für die ‌Sparte Consumer mit der Marke ‌Nivea sowie auch ​für die gesamte Gruppe, teilte der Konzern am Montag mit. Für die Gewinnmarge (Ebit-Marge vor Sondereffekten) im Konzern erwartet Beiersdorf nun mindestens 11,8 Prozent. ‌Zuvor hatte der Konzern eine Marge leicht unter den 14 Prozent des Vorjahres in Aussicht ​gestellt.