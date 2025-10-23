Vor allem die Kernmarke Nivea geriet von Juli bis September unter Druck. «Im dritten Quartal 2025 haben wir eine weitere Abschwächung des Hautpflegemarkts beobachtet, insbesondere in den Schwellenländern», räumte Beiersdorf-Chef Vincent Warnery am Donnerstag ein. «Daher erwarten wir für unser Consumer-Geschäft nun ein organisches Umsatzwachstum von rund 2,5 Prozent für das Gesamtjahr.» Erst im August hatte Beiersdorf die Prognose gesenkt und damals noch ein Plus von drei bis vier Prozent für den Bereich in Aussicht gestellt. Im Frankfurter Frühhandel lagen die Beiersdorf-Aktien rund zwei Prozent im Minus.