An der Börse kam der trübe Ausblick überhaupt nicht gut an. Für die Aktie ging es am Dienstag im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund elf Prozent auf 93 Euro nach unten. Damit ist der jüngste Erholungsversuch, innerhalb dessen das Papier von Kursen unter 90 Euro bis auf 110 Euro geklettert war, beendet. Die im Dax notierten Beiersdorf-Anteile gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den schwächsten deutschen Standardwerten.