Die Bundesregierung hat auch auf der Kabinettsklausurtagung in Meseberg die Entscheidung über die Einführung eines subventionierten Industriestrompreis vertagt. Das liegt daran, dass in der Debatte die Fronten quer durch viele Parteien und auch die Wirtschaft verlaufen. Nur Grüne und FDP haben sich festgelegt - allerdings in entgegengesetzte Richtungen. Kernargument für eine staatliche Deckelung ist die Angst vor einer Abwanderung von Unternehmen wegen hoher Strompreise. Nur so könne die Investitionsbremse bei Firmen gelöst werden, heisst es bei Befürwortern. Kernargumente dagegen sind vor allem die Kosten und die Frage, wer profitieren würde - und wer nicht. Zudem wird darauf verwiesen, dass die EU-Kommission hinter den Kulissen bereits angedeutet habe, einer solchen weiteren Subvention nicht zustimmen zu wollen.