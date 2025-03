Wie haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, wo es wenig Unterstützung für Menschen mit Behinderungen gab. Als Kind habe ich mit Freunden daher Geld für einen Jungen gesammelt, der nach einem Unfall nicht mehr laufen konnte. Er brauchte zum Beispiel einen besseren Rollstuhl. Als Studentin habe ich dann an einer der ersten Sprachschulen in Prag Englisch unterrichtet.