Ist die UBS-Aktie immer noch ein Kauf?

Ich bin übergewichtet, ganz klar - trotz der Risiken (lacht). Was sind die Risiken? Wenn die UBS aus der Schweiz gehen sollte, geht der Wert der UBS möglicherweise sogar nach oben. Ich hoffe nicht, dass sie geht, aber es ist nicht mein Job, das zu beurteilen. Mein Job ist vielmehr, die Risiken um die neuen Kapitalvorschriften zu beurteilen. Da gehe ich von einem Kompromiss aus. Die Diskussion wird offen ausgefochten, weil es um politische Karrieren und um viel Ego geht. Gibt es keinen Kompromiss, dann haben wir Anteile an einer der weltweit grössten Banken, die einfach nicht mehr aus der Schweiz geführt wird. Der Wert geht dadurch an sich ja nicht flöten.