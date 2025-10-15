Betroffene müssen nachweisen können, dass sie in der fraglichen Zeit gearbeitet haben und der AHV-Beitrag vom Lohn abgezogen wurde (etwa durch Arbeitsvertrag oder Lohnausweis). Die Ausgleichskasse schreibt die fehlenden Beiträge dann gut, selbst wenn sie die Mittel beim säumigen Arbeitgeber nicht mehr einfordern kann.