Die Transaktionen der amerikanischen Investmentboutique Pzena Investment Management können hohe Wellen am hiesigen Aktienmarkt werfen. Die Firma, die 70 Milliarden Dollar verwaltet, steigt meist mit grossen Beträgen ein, die über der 3-prozentigen Meldepflichtschwelle des hiesigen Börsenbetreibers SIX liegen. Entsprechend gross ist das Echo in der Finanzwelt.