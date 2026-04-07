Unsicherheiten über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Softwareunternehmen sowie die Folgen des Iran-Kriegs haben die Informationstechnologie-Werte seit ihrem Allzeithoch im Oktober um 13 Prozent fallen lassen. In dieser Zeit beschleunigten sich jedoch die Gewinnschätzungen für den Sektor, sodass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf 20,6 stieg – fast auf gleicher Höhe mit dem KGV des S&P 500 (19,6).