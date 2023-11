In den Medien wurden Ende letzter Woche und am Wochenende mögliche Szenarien zur Zukunft von Globus durchgespielt. Ein solches wäre die Übernahme von Globus durch die Central Group. Die Thailänder tendieren «dem Vernehmen nach» zu einer kompletten Übernahme von Globus, schrieb etwa die «Handelszeitung» am Freitag. Und die «NZZ am Sonntag» berichtete, dass im Hintergrund mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde.