Bei Volkswagen gehen die Tarifverhandlungen am Montag in die nächste Runde. Am Dienstag debütiert die wachstumsstarke Nahost-Tochter von Delivery Hero an der Börse in Dubai. Experten rechnen beim grössten IPO des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Kursgewinnen, nachdem die Talabat-Titel am oberen Ende der Angebotsspanne zugeteilt worden waren.