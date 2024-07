Die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna hatte am Freitag unter Berufung auf nicht genannte Quellen mitgeteilt, dass ein Deutscher in Belarus wegen Terrorismusvorwürfen und Söldnertätigkeit zum Tode verurteilt worden sei. Der Mann soll demnach seit November 2023 in Haft und am 24. Juni verurteilt worden sein. Aus dem Bundesaussenministerium hatte es daraufhin geheissen, der Fall sei dem Ministerium bekannt.