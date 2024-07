Im Zentrum der Vorwürfe stehen Klaus Schwab (86) und sein Management-Team. Das WEF soll «eine frauen- und schwarzenfeindliche Atmosphäre» am Arbeitsplatz zugelassen haben. Das WEF beschäftigt weltweit 850 Mitarbeitende, die meisten am Hauptsitz in Cologny GE. Es stehen aber auch Vorfälle am Jahrestreffen des WEF in Davos im Raum.