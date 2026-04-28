Alle Augen auf den CEO gerichtet

Der neue Konzernchef Mikko Keto übernahm Anfang März die Firma, welche ein Jahr vollgepackt mit Restrukturierungen hinter sich hatte. Das Unternehmen agierte in der Vergangenheit bei Übernahmen wenig erfolgreich. SIG schloss deshalb unter dem Verwaltungsratspräsidenten Ola Rollén ein Transformationsprogramm an, das im Jahr 2025 mit Einmalkosten von 351 Millionen Euro zu Buche schlug. Der grösste Teil davon entfiel auf Wertberichtigungen. Das Schaffhauser Unternehmen rutschte entsprechend in die roten Zahlen ab und strich die Dividende ersatzlos. Nicht zuletzt deshalb musste der langjährige CEO Samuel Sigrist das Unternehmen im vergangenen August per sofort verlassen, da er seine Ziele mehrfach verfehlt hatte.