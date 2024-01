Die EZB beschäftigte zuletzt mehr als 3'500 Mitarbeiter an ihrem Standort in Frankfurt. Mitglieder der International and European Public Services Organisation (IPSO) sind mit sechs von neun Sitzen im Personalrat der Euro-Notenbank vertreten. Der Umfrage zufolge stimmten zusammengenommen nur 22,76 Prozent der Teilnehmer der Einschätzung zu oder stark zu, dass mit der ehemaligen französischen Finanzministerin zum gegenwärtigen Zeitpunkt die richtige Person den Präsidenten-Posten innehabe. 53,48 Prozent widersprachen dieser Ansicht. Die verbliebenen 23,77 Prozent gaben an, sie könnten dies nicht sagen.