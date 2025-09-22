Die Aktien von ABN Amro legten nach den Neuigkeiten zunächst deutlich zu, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Letztlich gingen sie mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent aus dem Handel. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit fast 79 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktien von KBC verloren am Montag hingegen knapp ein Prozent.