Notenbanken müssten vielmehr weiter datenabhängig vorgehen, sagte das Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB), der über die Zinsen in der Euro-Zone entscheidet, am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redemanuskript. «Jetzt ist nicht die Zeit, um sich auf ein vorab bestimmtes Vorgehen festzulegen.» Es bestünden noch erhebliche Risiken hinsichtlich der Entwicklung der Löhne und der Inflation bei den lohnintensiven Dienstleistungen. Zuletzt habe es hier Zeichen einer Abschwächung gegeben. Auf der anstehenden Juni-Zinssitzung werde der Kenntnisstand grösser sein.