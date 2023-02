Ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das finale Gipfelniveau der Zinsen sei die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet sind, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag. "Wenn die Kerninflation hartnäckig bleibt, wenn wir weiterhin eine Kerninflationsdynamik in der Nähe von fünf Prozent sehen, wäre für mich ein Endrate von 3,5 Prozent ein Minimum", sagte Wunsch. "Aber ich möchte keine Zahl nennen, die nicht von den eingehenden Daten abhängig ist."