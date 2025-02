Nach dem sehr starken Laufe der Aktie vor allem im zweiten Semester 2024, welcher in einem Jahresplus von knapp 30 Prozent mündete und dem ebenso guten Start in laufende Jahr mit einem Plus von rund 11 Prozent bis am vergangenen Freitag, kommt es nun offenbar zu Gewinnmitnahmen. Vor einem Monat hatten die Aktien bei 721,50 Franken ein Allzeithoch markiert.