Das aktuelle Plus verdanken sie den vorgelegten Zahlen. So hat Belimo im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz in Lokalwährungen um rund ein Fünftel gesteigert, während die Marge gleichzeitig klar über die für das Gesamtjahr angepeilte Marke von 20 Prozent geklettert ist. Das Unternehmen habe die bereits hohen Markterwartungen übertroffen, schreibt der zuständige Analyst von Octavian in seiner Ersteinschätzung. Zudem sei Belimo gut positioniert, um die Wachstumschancen zu nutzen.