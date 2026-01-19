Mit seinen Zahlen konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens in allen Bereichen übertreffen. Diese hatten im Schnitt lediglich mit einem Umsatz von 1103 Millionen Franken und einem Wachstum in Lokalwährungen von 20,4 Prozent gerechnet. Auch die eigene Guidance für ein Umsatzwachstum zwischen 15 und 20 Prozent übertraf Belimo.